Gia Lai ngày nắng, đêm có mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, thời tiết tại các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm ngày 7 và ngày 8-9 ngày nắng, đêm có mưa rải rác, một số nơi có mưa giông.

Trên đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

img-5529.jpg
Dự báo trên vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Ảnh: P.V

Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ C.

Khu vực phía Đông tỉnh có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Trên vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4-5, có lúc cấp 6. Sóng cao 1,5-2,5 m. Biển động nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

