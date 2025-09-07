Danh mục
Sét đánh trúng nhà dân ở xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Khuya 6-9, mưa lớn kèm dông sét bất ngờ đánh trúng nhà một hộ dân ở thôn Đông của xã đảo Nhơn Châu, gây thiệt hại về tài sản.

Theo đó, khoảng 12 giờ đêm 6-9, trong cơn mưa dông, một tia sét đã đánh trúng vào sê nô (máng hứng nước mưa trên mái nhà) của nhà ông Lê Văn Mùa (trú tại thôn Đông).

z6985281972452-57ec8e2e06dd1d7a6a4e399215014b83.jpg
Sức công phá của tia sét đã làm vỡ một mảng lớn thành sê nô của căn nhà. Ảnh: A.LONG

Sức công phá của tia sét đã làm vỡ một mảng lớn thành sê nô của căn nhà. Toàn bộ gạch vữa đã rơi thẳng xuống, gây thủng và hư hỏng nặng mái hiên bên dưới. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

z6985282208063-3ab85ddebdc7c9a4b5080aa3bd66132e.jpg
z6985282001102-b8fe3c2c534776c58448ace20f1d929f.jpg
Gạch vữa rơi xuống làm thủng mái hiên của căn nhà. Ảnh: A.LONG

Ngay sau sự việc, UBND xã Nhơn Châu đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp kiểm tra, thống kê và báo cáo cơ quan chức năng để xem xét hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Đồng thời, thông tin tuyên truyền cảnh báo người dân đề phòng lốc, sét trong cơn mưa dông.

