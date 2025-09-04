Trường học ở xã đảo Nhơn Châu sẵn sàng cho năm học mới

(GLO)- Năm học mới bắt đầu, nơi đầu sóng ngọn gió, điều kiện dạy và học còn vô cùng khó khăn, song thầy và trò ở các trường trên xã đảo Nhơn Châu quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thi đua “Dạy tốt-học tốt”.

Nằm cách đất liền khoảng 20 km, Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Ở xã đảo còn nhiều khó khăn nên việc chuẩn bị cho năm học mới đều do các thầy, cô tự tay làm.

Các học sinh phụ giúp giáo viên ra bến thuyền nhận hoa từ đất liền gửi ra phục vụ lễ khai giảng. Ảnh: H.P

Từng góc nhỏ tại Trường Mầm non xã Nhơn Châu đều được thầy cô sắp xếp chỉn chu. Sự yêu trò mến trường của những giáo viên xã đảo đã giúp những lớp học ở đây khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón năm học mới.

Lớp học khang trang, sạch đẹp ở Trường Mầm non xã Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Cô Hồ Thị Huệ-Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhơn Châu-cho biết: Trường có 1 điểm trường chính tại thôn Tây và 1 điểm trường phụ tại thôn Đông. Tổng hai điểm trường có 47 học sinh. Đón năm học mới, cán bộ, giáo viên trong trường đã hoàn tất việc vệ sinh, trang trí lại lớp học.

Đón năm học mới, cán bộ, giáo viên trong trường tất bật vệ sinh, trang trí lại lớp học Ảnh: H.P

“Là trường ở xã đảo nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó ngoài cơ sở vật chất, việc vận động trẻ đến trường chưa đạt chỉ tiêu. Nguyên nhân là do đời sống người dân khó khăn, bố mẹ các em đi làm biển hoặc đi làm ăn xa gửi con ở nhà cho ông bà chăm. Bù lại, cấp mầm non ở xã cũng có niềm vui là được cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm. Minh chứng là trường mầm non mới của xã đang được xây dựng, sắp đưa vào sử dụng”, cô Huệ nói.

Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất, giao thông cách trở, nhưng thầy-cô giáo tại xã đảo Nhơn Châu vẫn luôn cố gắng mang đến môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Sáng 4-9, thầy và trò ở Trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu vẫn tất bật dọn dẹp trường lớp, bổ sung trang thiết bị, tài liệu học tập.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu tham gia dọn vệ sinh khuôn viên trường sạch đẹp chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ảnh: H.P

Cô Hồ Thị Lại-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết, năm học này trường có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên; dự kiến đón 207 học sinh, chia thành 9 lớp học, mỗi lớp sĩ số dao động từ 20-32 học sinh.

Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy, song đời sống giáo viên nơi đảo xa vẫn còn nhiều vất vả, điều kiện đi lại cách trở, nhất là vào mùa mưa bão. Để động viên, nhà trường đã bố trí khu nhà công vụ, giúp thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu dặn dò học sinh trước thềm năm học mới.

﻿Ảnh: H.P

“Để tạo tâm thế tốt cho các em, nhà trường đã tổ chức tuần lễ làm quen, giúp học sinh mới hòa nhập với môi trường học tập. Bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường còn chú trọng công tác chuyên môn. Các nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp kỹ năng sống, giáo dục môi trường biển đảo... luôn được tập thể giáo viên nhà trường cập nhật để phù hợp với chương trình giáo dục cũng như thực tiễn địa phương”, cô Lại bày tỏ.

Háo hức trước giờ khai giảng, em Võ Nguyễn Ý Nhi (học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu) chia sẻ: “Em đã chuẩn bị đầy đủ sách, vở và quần áo tươm tất cho năm học mới. Em còn đăng ký tham gia văn nghệ tại lễ khai giảng. Em đặt ra mục tiêu là năm học này đạt học sinh giỏi và thi đậu vào trường công ở trong đất liền”.

Học sinh ở xã đảo Nhơn Châu đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: H.P

Là địa bàn khó khăn, trước thềm năm học mới, học sinh ở xã đảo Nhơn Châu (nhất là các trường hợp khó khăn) luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền cũng như các tổ chức, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu Hồ Nhật Duy cho biết: “Trước thềm năm học mới, nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ một phần sách giáo khoa và vở viết cho các em học sinh, góp phần giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh xã đảo. Riêng Đảng ủy, UBND xã cũng hỗ trợ hơn 20 cháu đang học lớp lá tại Trường Mầm non xã với mức 400 nghìn đồng/cháu”.

Cờ Tổ quốc ở cầu cảng xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Lễ khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu sẽ được tổ chức vào sáng ngày 5-9, trong không khí trang nghiêm, ấm cúng và giàu cảm xúc. Trên nền cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời, tiếng trống khai trường sẽ vang lên, mở đầu một chặng đường mới cho sự nghiệp trồng người nơi xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc.