Thiêng liêng lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Nhơn Châu

(GLO)- Vào thời điểm bình minh trên xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), lá cờ Tổ quốc đỏ thắm được kéo lên trong tiếng Quốc ca hùng tráng. Nghi lễ thượng cờ đầy thiêng liêng nơi đây khắc sâu niềm tự hào và ý chí kiên cường của người dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Toàn cảnh xã Nhơn Châu. Ảnh: Dũng Nhân

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, sáng 29-8, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã đảo Nhơn Châu đã trang nghiêm tổ chức lễ thượng cờ.

Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu Nguyễn Tiến Dũng trao cờ cho lực lượng quân đội.

﻿Ảnh: Dũng Nhân

Lực lượng quân đội trang nghiêm rước Quốc kỳ. Ảnh: Dũng Nhân

Giữa biển trời mênh mông, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo tiền tiêu không chỉ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tình yêu nước trong mỗi người dân và chiến sĩ nơi đây.

Quang cảnh nghi lễ thượng cờ. Ảnh: Dũng Nhân

Dù đối mặt với điều kiện khó khăn đặc thù, nhưng lễ thượng cờ trên đảo Nhơn Châu vẫn được tổ chức trang trọng, trở thành không gian thiêng liêng gắn kết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn xã Nhơn Châu nghiêm trang làm lễ chào cờ. Ảnh: Dũng Nhân

Chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ xã Nhơn Châu. Ảnh: Dũng Nhân

Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: “Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đảo mang ý nghĩa hết sức thiêng liêng, thể hiện sự tôn kính đối với lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục duy trì nghi thức này trong các ngày lễ lớn, đồng thời đưa vào chương trình giáo dục thế hệ trẻ để các em kế tục truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Không giấu được niềm xúc động, anh Nguyễn Xuân Hiển-đoàn viên xã Nhơn Châu-chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi tham gia lễ thượng cờ sáng nay. Đây là nghi thức trang nghiêm, nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm với quê hương, đất nước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng xã đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp”.