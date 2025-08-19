Rực rỡ “Đường cờ Tổ quốc”

(GLO)- Những ngày này, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trải dài hai bên đường, tạo nên không khí rộn ràng, hân hoan hướng về Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 12-8 vừa qua, Đoàn phường Hoài Nhơn Đông đã khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Di tích lịch sử Trạm Phẫu nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (diễn ra ngày 14 và 15-8).

Đoàn phường Hoài Nhơn Đông khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Di tích lịch sử Trạm Phẫu. Ảnh: N.B

Công trình gồm 280 trụ và cờ Tổ quốc trải dài 5 km, nối từ cổng lên đến bến đỗ xe trước nhà Bia tưởng niệm di tích. Đây là một “địa chỉ đỏ” ghi dấu những chiến công oanh liệt và tấm lòng tận tụy của các y-bác sĩ trong việc cứu chữa cho hàng trăm chiến sĩ trong những ngày kháng chiến, đồng thời cũng là nơi lưu giữ những ký ức đau thương về các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh.

Tại lễ khánh thành công trình thanh niên, Đoàn phường đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như dọn vệ sinh khu vực di tích, dâng hương và hoa bày tỏ sự tri ân công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ. Trước việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ, ông Nguyễn Hữu Cường-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông-bày tỏ: Công trình “Đường cờ Tổ quốc” không chỉ làm đẹp cho con đường vào di tích, mà còn mang đến một thông điệp sâu sắc về lòng tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ quê hương. Tôi rất phấn khởi khi thấy các bạn trẻ không chỉ biết tri ân thế hệ đi trước mà còn chung sức tạo dựng diện mạo mới cho quê hương.

Để có kinh phí thực hiện công trình ý nghĩa này, từ tháng 7-2025, Đoàn phường Hoài Nhơn Đông đã vận động mỗi đoàn viên, thanh niên góp 1 cây cờ, mỗi học sinh đóng góp 2 nghìn đồng. Ngoài ra, Đoàn phường đã huy động các nguồn xã hội hóa từ các cá nhân, doanh nghiệp. Kết quả, Đoàn phường đã huy động được 28 triệu đồng để thực hiện công trình này.

Chị Hà Thị Ngọc Bích-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông-cho hay: “Đoàn phường đã trồng 400 cây giáng hương và sẽ tiến hành trồng thêm hoa dọc theo tuyến đường này. Công trình góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc. Đồng thời bày tỏ sự quyết tâm xung kích, tình nguyện của thanh niên từ ngày đầu sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các hội, đoàn thể xã Bình Dương thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Dương lần thứ I. Ảnh: H.N

Tương tự, con đường từ cổng chào thôn Chánh Khoan Tây đến cầu Đồng Bàu (xã Bình Dương) như khoác lên mình tấm áo mới với sắc đỏ thắm của 83 lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Công trình “Đường cờ Tổ quốc” vừa được khánh thành đã tiếp thêm niềm tự hào, sự hân hoan trong người dân trước sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Công trình ý nghĩa này là kết quả của sự chung tay giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các hội, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn xã Bình Dương. Kinh phí thực hiện công trình trị giá trên 10 triệu đồng. Trong hai ngày (9 và 10-8), hàng chục đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân ở xã Bình Dương đã nhiệt tình đóng góp ngày công để thực hiện công trình. Các trụ cờ được bố trí đối xứng hai bên đường, mỗi trụ cách nhau 10m, tạo thành một “con đường cờ” rực rỡ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Như-Bí thư Đoàn xã Bình Dương-chia sẻ: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Dương diễn ra vào ngày 16 và 17-8. Để chào mừng sự kiện trọng đại ấy, từ sự đóng góp kinh phí của các đơn vị và bà con nhân dân, chúng tôi đã huy động đoàn viên, thanh niên góp công thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” được thực hiện từ cổng chào thôn Chánh Khoan Tây đến cầu Đồng Bàu (xã Bình Dương). Ảnh: H.N

Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho Ban Nhân dân thôn Chánh Khoan Tây trực tiếp quản lý, thường xuyên treo cờ trong các dịp lễ lớn, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương. Những lá cờ được giữ gìn cẩn thận để luôn giữ màu tươi mới, góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn và khẳng định lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Ngắm nhìn hàng cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến đường chính của thôn, ông Trần Quốc Từ-Bí thư Chi bộ thôn Chánh Khoan Tây-cho hay: “Có “Đường cờ Tổ quốc”, bà con chúng tôi càng thêm phấn khởi vì con đường trở nên khang trang, đẹp mắt. Gia đình tôi luôn treo cờ trước nhà vào dịp Đại hội Đảng bộ xã và những ngày lễ lớn của đất nước”.

Những “Đường cờ Tổ quốc” không chỉ tạo bầu không khí rộn ràng hướng đến sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước mà còn lan toả tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.