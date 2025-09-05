Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Trưa 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Cùng dự buổi làm việc có Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Nhơn Châu và hai đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo đó, cơ cấu kinh tế của xã Nhơn Châu chủ yếu dựa vào khai thác và nuôi trồng thủy sản ven bờ (chiếm 65% tổng số hộ), còn lại là các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhỏ (chiếm 35%).

Trong 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã là 310 triệu đồng, đạt 181,5% so với chỉ tiêu giao trong năm 2025. Khai thác thủy hải sản ước đạt 520 tấn; lượng khách du lịch đến địa bàn ước đạt 15.000 lượt khách.

Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã từ đầu năm đến nay. Ảnh: H.P

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình như: nâng cấp mở rộng tuyến đường dọc bãi biển, cải tạo cảnh quan bãi trước UBND xã, xây dựng các phòng học chức năng và công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo công lập xã… khi hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của xã ngày càng khởi sắc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Nhơn Châu cũng kiến nghị một số vấn đề như: đội ngũ cán bộ, công chức xã còn thiếu so với quy định; trụ sở làm việc của xã, Ban CHQS quân sự xã hiện đã xuống cấp, cần có chủ trương và kinh phí để xây dựng mới; đề nghị tỉnh quan tâm cho quy hoạch, xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt trong dân để xử lý…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Đối với các đơn vị quân đội, để đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh đã tập trung xây dựng kế hoạch tác chiến, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị luôn sát cánh, tích cực giúp người dân trên đảo phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Trung tá Hồ Bá Dương-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhơn Châu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của xã Nhơn Châu và hai đơn vị quân đội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: H.P

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Châu cần có tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, cần xác định đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và phát triển dịch vụ du lịch biển, đảo là ngành kinh tế quan trọng. Từ đó đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch; duy trì công tác tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hoạt động tuyên truyền ngư dân thực hiện tốt nội dung về chống khai thác hải sản bất hợp pháp theo quy định.

Ngoài ra, địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng trên địa bàn xã đảo.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Với các kiến nghị của xã, đồng chí Rah Lan Chung khẳng định: Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để đảm bảo sự phát triển của địa bàn biên giới, hải đảo của tỉnh.

Thời gian tới tỉnh sẽ có nhiều chương trình, dự án triển khai trên địa bàn biên giới, hải đảo, trong đó có xã đảo Nhơn Châu. Việc thực hiện không chỉ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội mà còn gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí Rah Lan Chung trao quà cho Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: H.P

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho Đồn Biên phòng Nhơn Châu. Ảnh: H.P