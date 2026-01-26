(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (26-1) đến ngày 27-1, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi.

Cụ thể, từ ngày 26 đến 27-1. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, nhất là khi làm việc ngoài trời vào sáng sớm.

phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Ảnh: P.V

Từ đêm 27-1 đến ngày 4-2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; từ khoảng chiều tối và đêm 30-1 đến ngày 31-1 có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa vài nơi; riêng các thời kỳ từ ngày 28 và 29-1 và từ ngày 31-1 và 3-2 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.