Cuối tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực phía Nam tỉnh Gia Lai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai vừa phát bản tin dự báo khí hậu trong tháng 3-2026. Theo đó, dự báo cuối tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện tại một số xã, phường phía Nam tỉnh sau đó lan sang các khu vực khác.

Theo dự báo, nhiệt độ trung bình tháng 3 khu vực tỉnh Gia Lai cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 mm.

nang-nong-co-kha-nang-xuat-hien-cuoi-thang-3.jpg
Cuối tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở một số xã, phường thuộc khu vực phía Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Vi

Trong tháng 3, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 3-2026 ở một số xã, phường thuộc khu vực phía Nam tỉnh (Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar) sau có khả năng mở rộng ra các khu vực khác. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện về chiều và chiều tối.

Các địa phương cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân ở khu vực vùng núi.

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, phía Tây tỉnh Gia Lai có nhiệt độ thấp từ 16-19 độ C

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, phía Tây tỉnh Gia Lai có nhiệt độ thấp từ 16-19 độ C

Thời tiết hôm nay

(GLO)- Sáng 18-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc bộ. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, riêng phía Tây tỉnh phổ biến từ 18-21 độ C.

