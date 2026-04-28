Thời tiết Gia Lai ngày 28-4: Đề phòng mưa lớn cục bộ tại một số khu vực

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 28-4, một số khu vực trên địa bàn Gia Lai sẽ có giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên và khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Ia Mơ, Ia Púch (làng Gong), Ia Ly (Plei Mũn), Ia Chia, Ia Krái (Ia Tô), Ia O, Ia Dom (làng Mook Đen), Ia Dơk, Ia Krêl (thôn Thanh Giáo, Plei Gôn), Ia Nan, Ia Pnôn, Đức Cơ. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: An Hòa, Vạn Đức, Ân Tường, Ia Rbol, Ia Sao, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ko, AL Bá, Bờ Ngoong, Chư Sê, Gào, Ia Grai, Ia Hrung, Đăk Rong, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Kon Gang, Đăk Sơmei, Đak Đoa và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.