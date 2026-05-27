Thời tiết Gia Lai ngày 27-5: Nhiệt độ có nơi trên 38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 27-5, Khu vực giữa và phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Qua ghi nhận của cơ quan khí tượng, ngày 26-5, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C (Canh Thuận, Hoài Đức). Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Nắng nóng tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông tỉnh với nền nhiệt cao nhất từ 35-38 độ C. Ảnh: Phương Vi

Hôm nay 27-5, tình hình nắng nóng dự báo vẫn tiếp diễn. Cụ thể, khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Tuy Phước có nền nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, thời gian nắng nóng gay gắt xảy ra cao nhất từ 12-16 giờ.

Khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nền nhiệt cao nhất từ 36-38 độ C, thời gian từ 10-16 giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 27-5, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Vùng Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác; trong mưa giông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 11 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước và đề phòng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt trong những ngày nhiệt độ tăng cao kéo dài.