Thời tiết Gia Lai ngày 16-5: Phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng

(GLO)- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai dự báo: Ngày 16-5, thời tiết tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, các khu vực Ayun Pa, An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Mỹ, Phù Cát ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc, Hoài Nhơn, An Nhơn, An Khê ghi nhận mức nhiệt độ 35-37 độ C.

Nắng nóng cao điểm từ 10-16 giờ. Nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.