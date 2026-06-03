Thời tiết Gia Lai ngày 3-6: Cảnh báo gió giật mạnh trên biển

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 3-6, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Ngày 3-5, vùng biển Gia Lai có gió giật mạnh. Ảnh: Phương Vi

Trên đất liền, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại khiến nắng nóng mở rộng ở Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung.

Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, các khu vực khác của cao nguyên Trung bộ, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).