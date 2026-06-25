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Thời tiết Gia Lai ngày 25-6: Phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 25-6, nắng nóng tiếp tục tiếp diễn tại khu vực giữa và phía Đông tỉnh với nền nhiệt phổ biến trong ngày từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, đài khí tượng dự báo, khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C; khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Quy Nhơn, Tuy Phước từ 35-37 độ C.

Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày.

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Thời tiết nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới tại khu vực giữa và phía Đông tỉnh. Ảnh: Phương Vi

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, tình hình nắng nóng có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng đỉnh điểm; tăng cường uống nước, bổ sung điện giải và sử dụng các biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời. Người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền cần đặc biệt lưu ý để phòng tránh tình trạng say nắng, kiệt sức do nhiệt.

Người dân cũng cần chủ động sử dụng điện an toàn, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch sản xuất, sinh hoạt phù hợp.

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