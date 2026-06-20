Thời tiết Gia Lai ngày 20-6: Phía Đông nắng nóng, phía Tây mưa giông

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết Gia Lai trong ngày 20-6 tiếp tục có sự phân hóa giữa phía Đông và phía Tây tỉnh. Trong khi phía Đông tiếp tục nắng nóng, có nơi đến 39 độ C thì phía Tây có mưa rào và giông.

Cụ thể, hôm nay, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực Ayun Pa, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Ngày 20-6, phía Đông nắng nóng, phía Tây mưa giông. Ảnh: Phương Vi

Nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Còn ở phía Tây, những vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Quy Nhơn Tây, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Púch, Ia Tôr, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, AL Bá, Chư Sê, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó, Ia Dreh, Uar, Chơ Long, Kông Chro, SRó, Ya Ma, Đăk Song, Kon Chiêng, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.