Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Thời tiết Gia Lai ngày 20-6: Phía Đông nắng nóng, phía Tây mưa giông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết Gia Lai trong ngày 20-6 tiếp tục có sự phân hóa giữa phía Đông và phía Tây tỉnh. Trong khi phía Đông tiếp tục nắng nóng, có nơi đến 39 độ C thì phía Tây có mưa rào và giông.

Cụ thể, hôm nay, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực Ayun Pa, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

thoi-tiet-gia-lai-ngay-20-6.jpg
Ngày 20-6, phía Đông nắng nóng, phía Tây mưa giông. Ảnh: Phương Vi

Nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Còn ở phía Tây, những vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Quy Nhơn Tây, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Púch, Ia Tôr, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, AL Bá, Chư Sê, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó, Ia Dreh, Uar, Chơ Long, Kông Chro, SRó, Ya Ma, Đăk Song, Kon Chiêng, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Duyên hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi

Duyên hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi

Thời tiết hôm nay

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11-5, hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông trên diện rộng; các khu vực còn lại tiếp tục nắng nóng.

Miền Bắc mưa kéo dài, miền Trung đón mưa to

Miền Bắc mưa kéo dài, miền Trung đón mưa to

Thời tiết hôm nay

Trong ngày và đêm nay (23/4), miền Bắc tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Ngày mai mưa giảm, từ đêm mai, mưa trở lại và kéo dài nhiều ngày. Hôm nay và ngày mai, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có mưa lớn, từ chiều tối nay, Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng xuất hiện mưa dông.

Thời tiết ngày 11/4: Nhiệt độ vượt 40 độ C, nắng nóng gay gắt lan rộng nhiều khu vực

Thời tiết ngày 11/4: Nhiệt độ vượt 40 độ C, nắng nóng gay gắt lan rộng nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Trung Bộ là tâm điểm với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C; độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức, khô nóng gia tăng rõ rệt.

null