Tháng 7-2026: Phía Đông Gia Lai nắng nóng gia tăng cường độ, phía Tây có mưa vừa đến mưa to

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết tháng 7 trên địa bàn tỉnh Gia Lai phân hóa rõ rệt. Trong khi khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, gia tăng về cường độ thì phía Tây có mưa vừa đến mưa to.

Cụ thể, tháng 7 nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ trên khu vực phía Đông tỉnh, từ tháng 9 nắng nóng giảm dần.

Nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ vào tháng 7 tại khu vực phía Đông tỉnh. Ảnh: Phương Vi

Còn ở phía Tây tỉnh xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to tập trung và có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ tháng 7 đến 9-2026, nhiệt độ trung bình khu vực tỉnh Gia Lai phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C.

Qua theo dõi tình hình thời tiết, Đài Khí tượng thủy văn cho biết: Nhiệt độ trung bình tại khu vực tỉnh trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6 tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 5, nhiệt độ trung bình tại khu vực tỉnh Gia Lai phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn 1,2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Còn nửa đầu tháng 6, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ đến cao hơn 0,7 độ C so với trung bình nhiều năm.