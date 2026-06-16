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Thời tiết Gia Lai ngày 16-6: Phía Đông tỉnh tiếp tục nắng nóng đến 37 độ C

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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết ở khu vực phía Đông tỉnh ngày 16-6 tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

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Khu vực Quy Nhơn tiếp tục xảy ra nắng nóng trong ngày 16-6. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực An Nhơn, Cát Tiến, Phù Cát, Quy Nhơn, Tuy Phước có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Nắng nóng ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn, đồng thời chú ý tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đối với khu vực phía Tây tỉnh, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khu vực này ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

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