Thời tiết Gia Lai ngày 15-8: Phía Đông tiếp tục nắng nóng, phía Tây mưa giông, biển động

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 15-8, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi khu vực phía Đông duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, thì phía Tây xuất hiện mưa rào và giông.

Qua phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết: Mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại nhiều khu vực thuộc các phường, xã: Ia Boòng (làng Riêng), Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Púch (làng Goòng, làng Chư Kó), Ia Tôr, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, Al Bá, Bờ Ngoong, Chư Sê, Gào, Ia Hrung, Thống Nhất, Kon Gang, Ia Nan, Ia Pnôn và Đức Cơ.

Hình: Ảnh radar tại khu vực tỉnh Gia Lai

Mây giông hiện tiếp tục phát triển và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận, gồm Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Băng, Ia Chia, Ia Grai, Ia Krái, Ia O, Pờ Tó, Krong, Kbang, Sơn Lang, Tơ Tung, Đăk Rong, Chơ Long, Chư Krey, Ayun, Hra, Kon Chiêng, Lơ Pang, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, An Phú, Hội Phú, Pleiku, Đak Pơ, KDang, Mang Yang, Đăk Sơmei, Đak Đoa, Ia Dom, Ia Dơk và Ia Krêl.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ. Người dân cần chủ động đề phòng, nhất là khi tham gia giao thông hoặc làm việc ngoài trời.

Phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục nắng nóng trong ngày 15-8. Ảnh: Phương Vi

Trái ngược với khu vực phía Tây, phía Đông tỉnh trong ngày 15-8 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-45%.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C. Tại An Nhơn, Cát Tiến, Phù Cát, Quy Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Trên vùng biển, ngày và đêm 15-8, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, theo dõi sát diễn biến thời tiết để phòng tránh nguy hiểm.