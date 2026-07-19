Ngày 19-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục nắng nóng đến 38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 19-7, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp diễn tại khu vực phía Đông tỉnh, có nơi nhiệt độ lên đến 38 độ C.

Qua theo dõi trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C (Hoài Nhơn, Hoài Đức). Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Dự báo khu vực Quy Nhơn tiếp tục nắng nóng đến 38 độ C trong ngày 19-7. Ảnh: Phương Vi

Dự báo ngày 19-7, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; An Nhơn, Cát Tiến, Quy Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh từ 35-37 độ C.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân nên hạn chế làm việc và đi lại ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung chất điện giải khi cần thiết, mặc quần áo sáng màu, đội mũ, đeo khẩu trang khi ra ngoài và không để trẻ em hoặc người già ở lâu trong môi trường nắng nóng. Đồng thời, cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và chủ động các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ do nền nhiệt cao.