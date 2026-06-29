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Từ ngày 1-7 nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng dịu dần

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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Tuy Phước có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

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Từ ngày 1-7 nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng dịu dần.

Theo dự báo, từ ngày 1-7 nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng dịu dần.

Còn ở khu vực phía Tây tỉnh, hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Ia Boòng (Xuân Me), Ia Lâu (Plei Tu), Ia Mơ, Ia Pia, Gào (Plei Apếch), Ia Chia, Ia Krêl (Plei Gôn).

Sau đó, khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Ia Rbol, Ia Sao, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Băng, Ia Púch, Ia Tôr, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Ly, Ia Phí, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, AL Bá, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó, Ia Dreh, Uar, Chơ Long, Kông Chro, SRó, Kon Chiêng, Lơ Pang, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, KDang, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Đoa, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Nan, Ia Pnôn, Đức Cơ và các khu vực lân cận.

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