Siêu bão Bavi di chuyển khá nhanh, gây gió mạnh trên Biển Đông

Lúc 7 giờ sáng ngày 7/7, hiện siêu bão Bavi cách miền Trung Philippines khoảng 1.850km về phía Đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía Đông Nam.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Thông tin về diễn biến bão Bavi, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h.

Từ khoảng ngày 9/7, siêu bão Bavi di chuyển chậm lại với tốc độ khoảng 15-20km và đổi hướng Tây Tây Bắc hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc); cường độ mạnh cấp siêu bão sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới.

Khoảng ngày 10/7, cường độ siêu bão Bavi sẽ giảm dần; dự báo khoảng ngày 11/7, bão sẽ di chuyển qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), đến khoảng ngày 12/7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính rất rộng nên siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông. Theo đó, từ ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) gió có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết biển để đảm bảo an toàn.

Sáng 7/7, siêu bão Bavi đã giảm xuống cấp 16, mặc dù vẫn giữ cường độ siêu bão nhưng đã giảm đi 1 cấp so với 6/7.

Lúc 7 giờ sáng ngày 7/7, vị trí tâm siêu bão Bavi ở vào khoảng 16.2N-140.0E, hiện siêu bão Bavi cách miền Trung Philippines khoảng 1850km về phía Đông và cách Đài Loan (Trung Quốc), khoảng 2.100km về phía Đông Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này.

Theo TTXVN/Vietnam+