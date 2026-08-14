Phía Đông Gia Lai tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hôm nay (14-8), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong 24 giờ qua, khu vực này đã ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng Phù Mỹ ghi nhận trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-45%.

Phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục nắng nóng đến 38 độ C. Ảnh: Phương Vi

Dự báo, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; An Nhơn, Cát Tiến, Phù Cát, Quy Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh từ 35-37 độ C. Thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày từ 10 đến 17 giờ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, nắng nóng tại khu vực phía Đông Gia Lai có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nền nhiệt cao, độ ẩm thấp kết hợp gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, chủ động bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe để phòng mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.