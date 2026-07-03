Gia Lai: Biển động nhẹ, sóng cao 2-3 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ. Sóng biển cao 2-3 m.

Ngày và đêm 3-7, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Vùng biển Gia Lai có sóng cao 2-3 m. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, ngày và đêm 3-7, vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 4-7, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m; biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn; đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ.