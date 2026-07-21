Thời tiết Gia Lai ngày 21-7: Phía Đông tỉnh tiếp tục nắng nóng, người dân hạn chế ra đường từ 10-16 giờ

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C (Tây Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 30-40%.

Dự báo, ngày 21-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực An Nhơn, Cát Tiến, Quy Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục nắng nóng, người dân hạn chế ra đường từ 10-16 giờ. Ảnh: Phương Vi

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo: Nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người lao động làm việc ngoài trời.

Người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ nếu không thật sự cần thiết. Khi phải làm việc ngoài trời cần mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính, bổ sung đủ nước và điện giải, đồng thời bố trí thời gian nghỉ hợp lý để tránh sốc nhiệt, say nắng.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình cần sử dụng điện an toàn, không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn để phòng ngừa chập điện gây cháy.

Người dân cũng không đốt rác, đốt thực bì hoặc sử dụng lửa bất cẩn tại khu vực gần rừng, bãi cỏ khô và các vật liệu dễ cháy; nếu phát hiện cháy cần nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để xử lý kịp thời.