Thời tiết ngày 20/7: Mưa dông bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo dự báo, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, còn khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 20/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông ở Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, riêng khu vực đồng bằng 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hình thái thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, riêng Thành phố Hồ Chí Minh 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng Thành phố Hồ Chí Minh 33-35 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông ở Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Dự báo ngày và đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 3 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 21/7, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Rủi ro thiên tai cấp 1 (do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá). Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc./.

Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)