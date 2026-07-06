Thời tiết ngày 6/7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to trên 100mm

Ngày và đêm 6/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm; riêng Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Lực lượng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Quảng Ninh) khẩn trương dọn cây cối bị ngã, đổ trên các địa bàn. Ảnh: TTXVN

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, hiện đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7-8. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Theo dự báo, ngày và đêm 6/7, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 7/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, từ Lâm Đồng đến Khánh Hòa có gió Tây Nam đến Nam gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực Lai Châu-Điện Biên 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)