Thời tiết Gia Lai ngày 10-6: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 10-6, thời tiết Gia Lai có mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Cụ thể, các khu vực Hoài Nhơn, An Nhơn, Quy Nhơn có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, thấp nhất từ 26-28 độ C. Các khu vực Pleiku, An Khê có nhiệt độ cao nhất từ 21-33 độ C, thấp nhất từ 20-23 độ C.

Thời tiết Gia Lai ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Ảnh: Phương Vi

Cơ quan khí tượng khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nên đề phòng mưa giông kèm gió giật mạnh có thể làm đổ rạp cây cối, có thể làm gián đoạn sự kiện ngoài trời, gây trơn trượt.

Người dân tham gia sự kiện nên chuẩn bị ô dù, áo mưa... Đồng thời, đảm bảo các phương tiện cứu hộ, y tế, phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh do thời tiết.