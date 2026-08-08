Áp thấp nhiệt đới suy yếu, nắng nóng trở lại miền Bắc và miền Trung

Dự báo thời tiết hôm nay 8.8, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, không có khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta. Dự báo thời tiết ngày mai 9.8, nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc, miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn trên khu vực bắc và giữa Biển Đông, thời tiết nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc.

Dự báo trong hôm nay 8.8, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp

Lúc 7 giờ sáng nay 8.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực vịnh Bắc bộ.

Vùng gần áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6, tương đương tốc độ từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm theo hướng đông đông nam, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên khu vực phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng 37 độ C

Từ ngày mai 9.8, nắng nóng quay trở lại miền Bắc, miền Trung

Dự báo thời tiết ngày mai 9.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khu vực các tỉnh Đông Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, một số nơi trên 37 độ C.

Dự báo từ ngày 10.8 trở đi, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc bộ; từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, một số nơi trên 36 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn trong các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân nên hạn chế ra ngoài, tham gia các hoạt động ngoài trời trong những khung giờ nắng nóng cường độ mạnh nhất, từ 11 - 16 giờ hằng ngày.

Theo Phan Hậu (TNO)