Thời tiết Gia Lai ngày 28-6: Phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục nắng nóng từ 35-38 độ C

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 28-6, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; các khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Quy Nhơn, Tuy Phước có nhiệt độ từ 35-37 độ C. Từ ngày 30-6 nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng dịu dần.

Phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục nắng nóng từ 35-38 độ C. Ảnh: Phương Vi

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài còn có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với những người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.