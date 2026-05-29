Thời tiết Gia Lai ngày 29-5: Nắng nóng có xu hướng dịu dần

(GLO)- Mặc dù vẫn còn nắng nóng song dự báo trong hôm nay (29-5), nhiệt độ cao nhất ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai có xu hướng thấp hơn so với những ngày trước đó, phổ biến từ 35-37 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Khê, An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Quy Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh dự báo có mức nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C; khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh từ 36-38 độ C trong ngày 29-5 và giảm còn 35-37 độ C vào ngày 30-5.

Thời tiết nắng nóng ở khu vực phía Đông tỉnh có xu hướng dịu dần. Ảnh: Phương Vi

Từ ngày 30-5, nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh kết thúc.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại các khu vực nắng nóng cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đồng thời, chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, sét và gió giật mạnh trong những cơn mưa vào chiều tối.