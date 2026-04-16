Từ giữa tháng 4 xuất hiện đợt mưa chuyển mùa tại khu vực phía Tây Gia Lai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ giữa tháng 4-2026, tại khu vực phía Tây tỉnh có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa.

Mùa mưa ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Người dân cần đề phòng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to trong tháng 6 và 7-2026.

Cuối tháng 5 khả năng xảy ra 1 đợt mưa diện rộng ở khu vực phía Đông tỉnh.

Từ tháng 5 và 7-2026, bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN); ít có khả năng ảnh hưởng khu vực tỉnh Gia Lai.

Nắng nóng khu vực giữa tỉnh còn xảy ra đến khoảng cuối tháng 5-2026; riêng khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Giông, lốc, sét, mưa đá có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa.

Từ tháng 5 đến 7-2026, nhiệt độ trung bình (NĐTB) khu vực tỉnh Gia Lai phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0oC.

Từ tháng 5 đến 7-2026, tổng lượng khu vực phía Tây và giữa tỉnh phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, khu vực phía Đông tỉnh phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Theo ghi nhận, từ ngày 25 đến 30-3, nắng nóng xuất hiện cục bộ trên khu vực giữa tỉnh Gia Lai. Nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm Ayun Pa là 37,3 độ C vào ngày 30-3. Từ ngày 31-3 đến ngày 15-4 nắng nóng diện rộng xảy ra trên khu vực phía Đông và giữa tỉnh với nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm Ayun Pa là 39,3 độ C vào ngày 6-4.