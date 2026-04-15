Cần nhanh chóng xây dựng kè chắn sóng bảo vệ làng biển Trung Lương

ĐỨC MINH
(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Trung Lương (xã Cát Tiến) cho biết: Những năm qua, cứ vào mùa mưa bão, đoạn bờ biển tại thôn lại xảy ra sạt lở, nhất là những năm có bão lớn.

Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 vào tháng 11-2025, gần 1 km bờ biển khu vực này bị xâm thực nghiêm trọng, kéo dài từ điểm giáp khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Resort Quy Nhơn đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Tiến.

Sau cơn bão, những cây tra hàng chục năm tuổi được xem như bức tường thành chắn gió, chắn cát bảo vệ khu dân cư bị sóng biển bứng gốc, nằm la liệt trên bờ cát.

Ông Võ Tấn Bình (thôn Trung Lương) cho biết: “Sau cơn bão số 13, bờ biển có chỗ lở sâu vào đến 5 m, có đoạn mép lở dựng đứng với độ cao lên đến gần 10 m.

Nhiều công trình của bà con làm dịch vụ du lịch bị sóng biển “nuốt chửng”, có hộ thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều hộ phải dùng bao cát đắp tạm bợ tại các đoạn sạt lở nặng, chằng chống, dựng lại công trình để phục vụ khách du lịch”.

Bờ biển Trung Lương (xã Cát Tiến) bị xâm thực nghiêm trọng sau cơn bão số 13. Ảnh: N.C

Theo ông Ngô Thanh Long - Trưởng thôn Trung Lương, làng chài ven biển Trung Lương vốn là khu vực bị triều cường đe dọa. Tính từ năm 1975 đến nay, bờ biển ở đây đã lấn sâu vào đất liền hàng chục mét, trong đó, vị trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là đoạn trước Lăng Ông Nam Hải - nơi trong vòng nửa thế kỷ qua biển đã “nuốt chửng” 3 lớp nhà. Nhiều căn nhà ngày trước ở cách xa bờ sóng giờ nằm chơ vơ bên mép biển.

“Từ nhiều năm qua, bà con ao ước có công trình kè chắn sóng, vừa ngăn chặn xâm thực, vừa tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Vấn đề này hiện càng cấp thiết khi hàng cây tra phòng hộ đã không còn, người dân thấp thỏm không biết mùa mưa bão năm nay sẽ khốc liệt thế nào” - ông Long chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến - cho biết: Vừa qua, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng tuyến kè chắn sóng kết hợp đường giao thông ven biển tại thôn Trung Lương. Đồng thời, xã cũng tiến hành khảo sát, đánh giá về tổng mức đầu tư công trình.

Bên cạnh đó, địa phương rà soát, xác định tại khu vực sạt lở có 114 hộ dân nằm trong vùng triều cường cần di dời, trong đó, 53 hộ đã nhận đất tái định cư. Trước mắt, xã đẩy nhanh tiến độ di dời 61 hộ dân trong vùng triều cường, đảm bảo bà con có nơi ở an toàn và giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

