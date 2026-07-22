Miền Trung nắng nóng gay gắt, nhiều vùng biển có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22-7, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, khu vực miền Trung xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiều vùng biển xuất hiện mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22-7, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, khu vực miền Trung xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiều vùng biển xuất hiện mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại Bắc bộ và Thanh Hóa, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi; riêng ban đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng. Ban ngày, nhiều nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Tại Bắc bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và sinh hoạt.

Trên biển, ngày và đêm 22-7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Các tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển trên cần chủ động theo dõi dự báo, tìm nơi tránh trú phù hợp và bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở vùng núi, trung du). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, phía Nam có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở miền Đông); đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cũng cho biết, sáng 22-7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo một vùng áp thấp có vị trí tại khu vực khoảng 13 độ vĩ Bắc - 134 độ kinh Đông, ở phía Đông Philippines, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. JMA nhận định áp thấp có khả năng tiến gần đảo Luzon (Philippines) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24-48 giờ tới.

Còn theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 23 đến 24-7, tiếp tục phát triển thành bão vào ngày 24 đến 25-7 với xác suất khoảng 70%, đồng thời có khả năng đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 25 đến 26-7 với xác suất khoảng 60-70%.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời khống chế vụ cháy rừng tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: TTXVN

Huế kịp thời khống chế vụ cháy rừng trồng keo Ngày 21-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời khống chế một vụ cháy rừng tại xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây nhận được tin báo xảy ra cháy rừng trồng keo tại khoảnh 4, tiểu khu 196, thuộc thôn Phú Hải, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chữa cháy. Đến 17 giờ, ngày 21-7, đám cháy được các lực lượng khống chế hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy làm thiệt hại khoảng 2 ha rừng trồng keo do các hộ dân quản lý. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trước đó, ngày 19 đến 20-7 trên địa bàn thành phố Huế liên tiếp xuất hiện nhiều đám cháy rừng tại xã A Lưới 4 và phường Phú Bài. Các đám cháy này đều được các lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt.

Theo SGGPO