Khu vực phía Đông tỉnh nắng nóng trở lại

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong ngày 10-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C (Tây Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.

Dự báo, từ ngày 11-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%. Trong đó, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Khung giờ nắng nóng diễn ra từ 10-15 giờ.

Nắng nóng quay trở lại khu vực phía Đông tỉnh. Ảnh: Phương Vi

Nắng nóng ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.