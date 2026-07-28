Gia Lai: Xác minh thông tin bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

(GLO)- Sáng 28-7, Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành dẫn đến phải nhập viện.

Trước đó, tối 27-7, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh cháu bé với nhiều vết thương ở vùng mặt. Trong đó có những vết bầm tím và vết xước nghi do bị đánh.

Tài khoản này cho biết các vết thương của cháu là do cha dượng gây ra. Người cha thường xuyên ăn nhậu và đánh đập con riêng của vợ.

Nắm thông tin trên, Công an xã Bàu Cạn đã vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn. Cháu bé là N.H.M.K. (SN 2023) bị cha dượng đánh vào ngày 26-7 sau khi uống rượu bia.

Trưa 27-7, cháu K. đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với các vết thương ở phần mềm và biểu hiện buồn nôn, nôn ói với chẩn đoán chấn động não.

Cháu K. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phạm Cung

Qua kiểm tra, bác sĩ không phát hiện tổn thương sọ trên phim X-quang. Hiện cháu K. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Công an xã Bàu Cạn đang triệu tập người cha dượng và làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.