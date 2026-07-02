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Dự báo tháng 7, khu vực giữa và phía Đông tỉnh có khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong tháng 7, trên khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Theo cơ quan khí tượng, trên khu vực phía Đông và giữa tỉnh trong tháng 7 sẽ xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng.

Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và giông, có ngày có mưa vừa đến mưa to trên khu vực phía Tây tỉnh.

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Dự báo tháng 7, khu vực giữa và phía Đông tỉnh có khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Ảnh: Phương Vi

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều hơn về chiều tối và đêm.

Trong tháng 7, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm và không có ảnh hưởng đến đất liền tỉnh Gia Lai.

Các hiện tượng mưa lớn và giông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn; gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

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