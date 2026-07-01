Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển 10 km/h

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong ngày 2-7, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, có xu hướng mạnh lên, gió cấp 7, giật cấp 8 trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3 m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.