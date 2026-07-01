Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển 10 km/h

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

ap-thap-nhiet-doi.png

Dự báo trong ngày 2-7, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, có xu hướng mạnh lên, gió cấp 7, giật cấp 8 trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3 m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ 'siêu El Nino' 10 năm trước đến nguy cơ sắp đối mặt của Việt Nam

Từ 'siêu El Nino' 10 năm trước đến nguy cơ sắp đối mặt của Việt Nam

Cảnh báo thiên tai

El Nino cường độ rất mạnh, hay nói đơn giản là 'siêu El Nino', có 65% khả năng sẽ xuất hiện trong những tháng tới. Đối với Việt Nam, siêu El Nino gần nhất là năm 2015 - 2016, ghi nhận nhiều sự kiện thời tiết bất thường, đặc biệt là những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao lịch sử đến 42,7°C.

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết miền Bắc những ngày qua diễn biến thất thường khi vừa nắng nóng diện rộng lại có mưa giông nhiều nơi và mưa lớn cục bộ, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần sau, vẫn sẽ tiếp tục tình trạng mưa nắng thất thường.

null