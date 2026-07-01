Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (1-7), một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông.

Theo đó, vào lúc 1 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới phân tích trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long; phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1-7, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2 m.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.