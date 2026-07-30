9 khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai dự báo, trong vài giờ tới, một số khu vực phía Tây tỉnh cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Qua theo dõi từ 16-20 giờ ngày 29-7, địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong vài giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã, phường: Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Rsai, Ia Sao, Ia Tul, Krong, Ayun Pa, Uar.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có phương án phòng, chống phù hợp, kịp thời.