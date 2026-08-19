Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, vùng biển Gia Lai sóng cao 2-4 m

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 19-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông.

Áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo vùng biển Gia Lai có sóng cao 2-4 m. Ảnh: Phương Vi

Dự báo đến 7 giờ ngày 20 và 21-8, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng Tây Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 5-10 km/giờ và có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 7, giật cấp 9. Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn.

Tại vùng biển Gia Lai, dự báo trong ngày và đêm 19-8, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao từ 2-4 m. Tàu thuyền và các hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo cần chủ động đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển, đặc biệt tại các khu vực đê, kè xung yếu ven bờ.