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Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại 24 khu vực

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 23-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như: Quy Nhơn 57 mm; Chi cục Thủy lợi 46,6 mm (phường Quy Nhơn Nam); hồ Long Mỹ 46,4 mm (phường Quy Nhơn Tây); An Nhơn 50 mm; Tường Sơn 55,4 mm (Xuân An); xã Cát Tân 59,6 mm (Phù Cát)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

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Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai

Trong 6 giờ tới, tại một số khu vực của tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất.

Các khu vực có nguy cơ được cảnh báo gồm một số địa bàn như phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Nam, phường An Nhơn Nam, An Nhơn Tây và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Phù Cát, Phù Mỹ, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Hòa Hội, Hội Sơn, Xuân An, An Lương, Bình Phú, Cát Tiến.

Tại các khu vực này, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá có thể xảy ra ở vùng núi, sườn dốc và một số khu vực có địa hình xung yếu.

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Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của phương tiện; đồng thời làm hư hỏng, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi có tình huống bất thường xảy ra.

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