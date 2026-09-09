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Mưa lớn ở phía Tây tỉnh Gia Lai có thể kéo dài đến ngày 12-9

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ 19 giờ ngày 9-9 đến 16 giờ ngày 11-9, các địa phương Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Prông, Ia Mơ và Chư Pưh có mưa vừa đến mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Qua ghi nhận, từ chiều 8-9 đến chiều 9-9, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to kèm giông. Tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 8-9 đến 15 giờ ngày 9-9 phổ biến 20-40 mm, một số nơi trên 50 mm, như Ia Le 52,8 mm và Ia Me 51,6 mm.

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Tại khu vực giữa và phía Đông Bắc tỉnh, dự báo có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

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Từ chiều tối 11-9 đến chiều tối 12-9, khu vực phía Tây tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn tại Gia Lai còn khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến người, vật nuôi.

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