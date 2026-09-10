Mưa lớn kết hợp triều cường cao, Nam bộ nguy cơ ngập sâu nhiều nơi

Trong những ngày tới, người dân Nam bộ cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam bộ đang bước vào đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch, nhiều trạm có khả năng vượt mức báo động 3. Kết hợp với triều cao là khả năng mưa lớn vào chiều và tối khiến tình trạng ngập thêm trầm trọng.

Nam bộ đối mặt với đợt triều cường cao kết hợp mưa lớn gây nguy cơ ngập sâu nhiều nơi

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, khu vực miền Tây Nam bộ đang bước vào đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch, nước đang lên nhanh. Tính đến 7 giờ ngày 10.9, mực nước đỉnh triều tại Cần Thơ trên sông Hậu là 1,86m, dưới báo động 2 là 0,04m, còn tại Mỹ Thuận trên sông Tiền 1,82m trên báo động 3 là 0,02m.

Dự báo mực nước triều tiếp tục lên trong những ngày tới, đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện từ 12 - 14.9 (ngày 2 - 4.8 âm lịch). Tại trạm Cần Thơ vào khoảng từ 1,95 - 2m xấp xỉ báo động 3; còn tại Mỹ Thuận từ 1,85 - 1,9m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,1m.

Mực nước đỉnh triều ở mức cao, người dân cần đề phòng khả năng ngập úng ở những khu vực trũng thấp và ven sông đặc biệt là nguy cơ triều cao gặp mưa lớn.

Hiện tại, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ đang dịch dần xuống phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh khiến hội tụ gió trên khu vực Nam bộ hoạt động tốt. Trong những ngày tới, dải hội tụ này tiếp tục mạnh thêm và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vì vậy, mưa có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Trong 3 ngày tới, thời tiết trên hầu hết các tỉnh thành Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới nên trời sẽ nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm, mưa gia tăng hẳn cả về diện và lượng so với những ngày qua. Trong đó, các tỉnh như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau sẽ là những nơi có khả năng cao có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung từ trưa đến chiều và tối.

Theo Chí Nhân (TNO)