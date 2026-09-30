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Cảnh báo giông, lốc, sét và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở phía Tây Gia Lai

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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mây đối lưu đang phát triển và mở rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gây mưa rào, giông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại một số khu vực trong 6 giờ tới.

Theo tin cảnh báo phát lúc 21 giờ 45 ngày 29-9, phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các khu vực có mây giông gồm Ia Rbol, Ia Boòng, Ia Púch (Làng Goòng), Chư Păh, Ia Grai, Ia Krái, Ia O, Ia Tul, Pờ Tó và Ia Hiao. Mây giông hiện tiếp tục phát triển và có xu hướng mở rộng.

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Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Các vùng mây này được cảnh báo tiếp tục gây mưa rào và giông tại những khu vực trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các xã, phường: Ia Sao, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Tôr, Biển Hồ, Ia Khươl, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, Bờ Ngoong, Chư Sê, Gào, Ia Hrung, Ia Pa, Krong, Đăk Rong, Uar, Chơ Long, Kông Chro, Ayun, Hra, Kon Chiêng, Lơ Pang, Chư A Thai, Phú Thiện, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, KDang, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Sơmei, Đăk Đoa, Ia Krêl và các khu vực lân cận.

Đặc biệt, trong 3 giờ từ 18-21 giờ ngày 29-9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 20-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Các khu vực có nguy cơ gồm: Ia Krái, Chư Păh, Đăk Đoa, Gào, Ia Chia, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Ly, Ia O, Ia Phí, Ia Púch, KDang, Kon Gang, Lơ Pang và phường An Phú.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Chính quyền, cơ quan chức năng và người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn.

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