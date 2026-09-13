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Vòi rồng xuất hiện ở vùng biển Gia Lai, cảnh báo nguy cơ dông lốc đầu mùa mưa

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(GLO)- Chiều 12-9, một vòi rồng xuất hiện tại khu vực đèo Hà Ra, gần Lộ Diêu, thuộc vùng biển Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai). Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời điểm đầu mùa mưa cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và vòi rồng.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai - cho biết: Vòi rồng là hiện tượng hiếm gặp trên vùng biển Gia Lai, thường hình thành trong điều kiện các đám mây đối lưu phát triển mạnh.

Theo ông Hùng, khu vực này vừa trải qua thời gian nắng nóng kéo dài, nay chuyển sang mùa mưa, làm gia tăng sự bất ổn định của khí quyển, tạo điều kiện cho các dòng đối lưu phát triển mạnh.

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Vòi rồng là hiện tượng hiếm gặp trên vùng biển Gia Lai. Ảnh cắt từ video clip Huỳnh Đại

“Đầu mùa mưa, hoạt động mây dông có xu hướng gia tăng nên có thể xuất hiện cục bộ các hiện tượng nguy hiểm như dông lốc, lốc xoáy và có thể là vòi rồng”, ông Hùng nói.

Theo cơ quan khí tượng, mức độ nguy hiểm của vòi rồng phụ thuộc vào quy mô và cường độ. Vòi rồng mạnh có thể đi kèm gió lớn, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và người hoạt động trên biển.

Đáng lưu ý, dông lốc và sét thường xảy ra đột ngột, phạm vi ảnh hưởng hẹp. Người dân có thể nhận biết nguy cơ thông qua một số dấu hiệu như mây dông phát triển mạnh, phần chân mây hạ thấp hoặc kéo dài xuống phía dưới, tạo hình dạng giống chiếc phễu.

Một vòi rồng xuất hiện tại khu vực đèo Hà Ra, gần Lộ Diêu, thuộc vùng biển Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai). Video clip Huỳnh Đại

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết. Khi phát hiện vòi rồng hoặc mây dông phát triển mạnh, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn, không tiếp cận để quan sát hoặc ghi hình.

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