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Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn Gia Lai

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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mây đối lưu đang phát triển và tiếp tục mở rộng, gây mưa rào, giông tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và radar trong 3 giờ qua cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại các phường, xã như: An Nhơn Tây, Bình Khê, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Khê, Cửu An, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Púch, Chư Păh, Ia Ly, Ia Phí, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, Al Bá, Chư Sê, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia Pa, Pờ Tó, Uar, Chơ Long, Chư Krey, Kông Chro, SRó, Ya Ma, Đăk Song, Kon Chiêng, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, Hội Phú, Ya Hội, Đak Pơ, KDang và Mang Yang.

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Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn Gia Lai. Ảnh: Phương Vi

Từ nay đến 3 giờ tới, các vùng mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông tại những khu vực trên, sau đó có khả năng mở rộng sang nhiều phường, xã khác như An Toàn, An Nhơn, An Nhơn Nam, Bình Định, Kim Sơn, Hội Sơn, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước Tây, Bình An, Bình Hiệp, Tây Sơn, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, An Bình, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Pia, Ia Tôr, Biển Hồ, Ia Khươl, Bờ Ngoong, Gào, Ia Chia, Ia O, Ia Tul, Krong, Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang, Tơ Tung, Đăk Rong, Ia Dreh, Ia Rsai, Phú Túc, Ayun, Hra, Lơ Pang, An Phú, Diên Hồng, Pleiku, Thống Nhất, Kon Gang, Đăk Sơmei, Đăk Đoa, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Nan, Ia Pnôn, Đức Cơ và các khu vực lân cận.

Cơ quan chức năng cảnh báo trong cơn giông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có giông và đảm bảo an toàn.

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