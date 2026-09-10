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Vùng biển Gia Lai có mưa giông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Ngày và đêm 10-9, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2 m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay (10-9), vùng biển Gia Lai đang có mưa rào và giông rải rác.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 10-9, khu vực vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, tiếp tục có mưa rào và giông rải rác.

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Dự báo ngày 10-9, vùng biển Gia Lai có mưa giông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Ảnh: Phương Vi

Trong mưa giông, người dân và tàu thuyền hoạt động trên biển cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Gia Lai cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động trên biển.

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