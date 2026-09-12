4 tỉnh, thành miền Trung hứng mưa lớn dồn dập, có nơi trên 800 mm

Theo dự báo, từ đêm 11 - 14.9, khu vực miền Trung sẽ đón đợt mưa rất lớn, trọng tâm mưa vào 4 tỉnh, thành gồm Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 11.9, khu vực Hà Tĩnh, từ Huế - Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ cùng ngày có nơi trên 100 mm như các trạm: Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 102 mm, Bạch Mã (Huế) 137,2 mm…

4 tỉnh, thành miền Trung sắp hứng mưa lớn dồn dập

Dự báo, từ chiều tối 11 - 12.9, khu vực từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm; riêng khu vực từ Huế - Đà Nẵng phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai - Đắk Lắk, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Từ đêm 12 - 13.9, khu vực từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực từ Thanh Hóa - Nghệ An và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).

Từ đêm 13 - 14.9, khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm. Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16.9.

Trong khi đó, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Như vậy, theo bản tin dự báo, nếu tính từ tối 11 đến hết ngày 14.9, miền Trung sẽ hứng lượng mưa khoảng 250 - 500 mm, có nơi trên 800 mm. Vùng mưa trọng tâm rơi vào 4 tỉnh thành là Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị và Đà Nẵng. Trong đó, Hà Tĩnh và Quảng Trị là vùng được dự báo có lượng mưa lớn nhất.

Biển Đông có áp thấp nhiệt đới trong 2 ngày tới

Cơ quan khí tượng thông tin, cũng trong 11.9, đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ nam Quảng Trị - Cà Mau, Cà Mau - An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 - 16 độ vĩ bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 11.9 có vị trí ở vào khoảng 12,5 - 13,5 độ vĩ bắc; 112,5 - 113,5 độ kinh đông. Khoảng 1 - 2 ngày tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, đêm 11 - 12.9, khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị - Cà Mau, Cà Mau - An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông.

Từ đêm 12 - 13.9, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động; vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và phía tây của khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Theo Đình Huy - Phan Hậu (TNO)