Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, gây mưa rất lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

(GLO)- Trưa 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển ven bờ Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 15-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Theo tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, hồi 13 giờ ngày 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Đồng Hới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đến 13 giờ ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ và ở trên khu vực Trung Lào, tại vị trí khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trong 24 giờ tới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đó có đặc khu Bạch Long Vĩ, cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2-4 m.

Thời tiết nguy hiểm trên biển có thể làm lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đồng thời gây thiệt hại cho lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo và ảnh hưởng hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông.

Đáng chú ý, từ chiều tối 13-9 đến ngày 15-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Đêm 13-9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ trên 100 mm. Từ ngày 14 đến 15-9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy và gió giật mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.