Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, gây mưa rất lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trưa 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển ven bờ Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 15-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Theo tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, hồi 13 giờ ngày 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

ap-thap-nhiet-doi-trua-13-9.png

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Đồng Hới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đến 13 giờ ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ và ở trên khu vực Trung Lào, tại vị trí khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trong 24 giờ tới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đó có đặc khu Bạch Long Vĩ, cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2-4 m.

Thời tiết nguy hiểm trên biển có thể làm lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đồng thời gây thiệt hại cho lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo và ảnh hưởng hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông.

Đáng chú ý, từ chiều tối 13-9 đến ngày 15-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Đêm 13-9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ trên 100 mm. Từ ngày 14 đến 15-9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy và gió giật mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Cảnh báo thiên tai

Dự báo khoảng ngày 10-11/9, vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Sự tương tác giữa áp thấp nhiệt đới/bão, không khí lạnh và địa hình đón gió sẽ gây mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung. 

Gia Lai chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 17-9, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to trên diện rộng, dự báo vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Hồi 13 giờ ngày 31-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay đang có áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

null