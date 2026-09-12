Vùng biển Gia Lai có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trên vùng biển Gia Lai hiện xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 13-16 độ vĩ Bắc, nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

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Lúc 13 giờ ngày 12-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc; 110,3 độ kinh Đông. Vùng biển Gia Lai đang có mưa rào và giông rải rác.

Vùng biển Gia Lai tiếp tục có mưa rào và giông. Ảnh: Phương Vi

Dự báo đêm 12 và ngày 13-9, vùng biển Gia Lai, gồm xã đảo Nhơn Châu, tiếp tục có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2 m.

Cơ quan chức năng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Các đơn vị liên quan cần thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động kế hoạch phòng tránh, bảo đảm an toàn.