Có khả năng mưa lớn trên diện rộng từ ngày 10-9, Gia Lai chủ động ứng phó

(GLO)- Ngày 8-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có công văn đề nghị UBND các xã, phường và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai trong những ngày tới.

Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, trong 10 ngày tới (từ 8 đến 18-9), trên đất liền và Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai như: không khí lạnh đầu mùa; áp thấp nhiệt đới với xác suất 70-80%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 30-40%.

Dự báo mưa lớn bắt đầu từ ngày 10 và kéo dài đến 16-9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Ảnh: M.T

Từ khoảng ngày 10 đến 17-9, khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó, kịch bản có xác suất cao 60-70% dự báo mưa lớn bắt đầu từ ngày 10 và kéo dài đến 16-9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Mưa lớn kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và chia cắt cục bộ. Ngoài ra, trong khoảng ngày 9 đến 12-9, do gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh nên khu vực cao nguyên Trung Bộ mưa giông xuất hiện nhiều hơn.

Để chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của cơ quan khí tượng thủy văn; thông tin, truyền tải kịp thời đến tận thôn, làng, tổ dân phố và từng người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao để chủ động phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn theo phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt; chuẩn bị vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, ngập lụt, chia cắt dài ngày.

Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, cầu, đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy, trục tiêu, tháo dỡ vật cản thoát lũ; chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất; khẩn trương thu hoạch diện tích lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch; có biện pháp bảo vệ vật nuôi, thủy sản và lồng bè.

Đối với các xã, phường ven biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan thông báo, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển, neo đậu bảo đảm an toàn khi có áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh trên biển.

Các đơn vị, địa phương phải thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển, neo đậu bảo đảm an toàn khi có áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh trên biển. Ảnh: M.T

Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, cần kiểm tra công trình đầu mối, thiết bị quan trắc, thiết bị vận hành cửa van, nguồn điện dự phòng, thông tin liên lạc; khắc phục ngay các hư hỏng, khiếm khuyết trước khi đợt mưa lớn xảy ra.

Công ty cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ quan trắc và cung cấp số liệu nguồn nước theo quy định; theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ; vận hành hồ chứa đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Đối với các hồ đã tích gần đầy, chủ động vận hành hạ dần mực nước để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; đồng thời thông báo sớm cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi vận hành điều tiết hồ chứa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; gửi báo cáo nhanh trước 15 giờ hằng ngày và báo cáo ngay khi xảy ra thiệt hại về người, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cơ sở hạ tầng về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó.